Gercüş'te anız yangını
Gerçüş'te 50 dönümlük alanda anız yangını çıktı.
21.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:07
Gerçüş'te 50 dönümlük alanda anız yangını çıktı.
Merkez Bağlarbaşı Mahallesi Ambeşre mevkisi ile Akburç köyündeki kırsal alanda, öğle saatlerinde anız yangını çıktığını fark eden köylüler traktörle müdahaleye edip, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 50 dönümlük alandaki çok sayıda ağaç zarar gördü.
Kaynak: AA