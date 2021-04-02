Gercüş'te Akçe Camisi törenle açıldı

Gercüş ilçesinin Boğaz köyüne bağlı Akçe mezrasında Akçe Camisi'nin açılışı törenle gerçekleşti.

Gercüş ilçesinin Boğaz köyüne bağlı Akçe mezrasında Akçe Camisi'nin açılışı törenle gerçekleşti.

Açılışa, Kaymakam Mevlüt Şekerci, İlçe Müftüsü Zeki İşcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabettin Konakçı ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Salih Orak ve köylüler katıldı.

Şekerci, caminin yapımında katkıları bulunan herkese teşekkür ederek, Akça Camisi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılış, Kur'an-ı Kerim tilaveti, İlçe Müftüsü Zeki İşcan tarafından yapılan dua ve kılınan öğle namazıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak