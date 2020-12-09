- Gercüş'te Ağaçlar Kitaplarla Büyüyor Projesi devam ediyor

- Gercüş'te Ağaçlar Kitaplarla Büyüyor Projesi devam ediyor

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde Ağaçlar Kitaplarla Büyüyor projesi kapsamında 5 kitap okuyan her öğrenciye 1 fidan hediye edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Ziya Gökalp Ortaokulunda öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Ağaçlar Kitaplarla Büyüyor Projesi devam ediyor. Proje kapsamında 5 kitap okuyan her öğrenci, hediye edilen 1 fidanı, okul bahçesine ve ilçedeki çeşitli yerlere Gercüş Milli Eğitim Müdürü Şehabeddin Konakçı, Okul Müdürü Zübeyir Çetin ve öğretmenlerle birlikte dikti. Dikilen fidanlara öğrencilerin isimleri yazıldı.

Ziya Gökalp Ortaokulu Müdürü Zübeyir Çetin, pandemi döneminde öğrencilerin evde olması nedeni ile daha fazla kitap okumaları konusunda yardımcı olduklarını söyledi. Çetin, "Hem öğrencilerimize doğa ve ağaç sevgisini hem de kitap sevgisini kazandırma adına böyle bir proje başlattık. Öğrencilerimiz şuan 5 kitap okuduktan sonra gelip bir fidan alabiliyorlar ve bu fidanı istedikleri yere dikebiliyor. Bilinçli bir toplum bilinçli bir nesil yetiştirme gayreti içerisindeyiz" dedi.

Öğrenciler ise proje kapsamında 5 kitap okuyup bir fidanı toprakla buluşturdukları belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAN ÖNER