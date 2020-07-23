Gercüş'te 6 ev karantinaya alındı Batman'ın Gercüş ilçesinde 6 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde 6 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş'e bağlı Yoloğzı Mahallesinde 3, Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesinde 1 Gökçe Pınar köyünde 1, Babnir köyünde 1 olmak üzere toplam 6 av, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla korona virüse yakalanan 5 kişinin oturduğu evler 14 gün boyunca giriş çıkışlar yasaklandı. Güvenlik güçleri tarafında evlerin girişi kapatılırken, filyasyon ekipleri evlerde oturanlara test işlemine başladı.

(Serhan Öner/İHA)

Kaynak: İHA