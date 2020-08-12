- Gercüş'te 500 dönüm tarım arazisi yandı - Gercüş'te 500 dönüm tarım arazisi yandı Batman'ın Gercüş ilçesinde çıkan yangında 500 dönümlük tarım arazisi yandı.

- Gercüş'te 500 dönüm tarım arazisi yandı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde çıkan yangında 500 dönümlük tarım arazisi yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yasıca köyü mevkiinde tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, çevredekilerin yangını fark etmesiyle birlikte haber verilmesi üzerine Batma Orman İşletme Müdürlüğü ile Gercüş Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında 500 dönümlük içinde ağaçlarında olduğu tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: İHA