Gercüş'te 50 köy yolu ulaşıma açıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 57 köy yolundan 50'si ulaşıma açıldı.

Gercüş Kaymakamlığı İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yoğun kar yağışı dolayısıyla kapanan köy yolları açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi ve vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla çalışmalar gece gündüz sürüyor. Hafta boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının yer yer 70-80 santimetreye ulaştığı köy yollarının yüzde 90'ı açılmış durumda.

Gece gündüz demeden ekiplerin çalıştığını belirten Gercüş Yayladüzü Muhtarı Mirza Yılmaz, "Karla mücadele devam etmektedir. Köy yollarımızın çoğu açıldı bundan dolayı başta Gercüş Kaymakamımız Server Sinanoğlu'na, Batman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer'e, İlçe Özel İdare Müdürümüz Salih Orak, İlçe Özel İdare şantiye şefi Emin Soyvural'a ve bütün çalışanlarına teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi. - BATMAN