5 yaşındaki çocuğun kafasına kene yapıştı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde 5 yaşındaki bir çocuk hayvanlara yem verirken kafasında bir kene fark edip ailesine söyleyince, kaldırıldığı hastanede kafasındaki kene çıkarıldı.

Geçmiş yıllarda birçok kez ölüme sebebiyet veren kene ısırma vakaları uzun bir süredir Gercüş ilçesinde görülmüyordu. Gercüş ilçesine bağlı Kayalar köyünde Muhammed Ali Ayhan isimli 5 yaşındaki çocuk hayvanlara yem verdiği sırada kafasında keneyi fark edince ailesine söyledi. Durumu fark eden ailesi ve Kayalar Köy Muhtarı Osman Çelik, keneye hiç dokunmadan küçük çocuğu Gercüş Devlet Hastanesi'ne getirdi. Doktorun dikkatli çalışması sonucu kene küçük Muhammed Ali'nin sağlık sorunu yaşatmadan çıkarıldı. Muhammed Ali'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayalar Köy Muhtarı Çelik hastanede doktor ve sağlık çalışanlarının dikkatli çalışmasından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.