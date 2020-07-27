Gercüş'te 5 ev karantinaya alındı
Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 evde karantina uygulaması başlatıldı.
27.07.2020 16:11 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:57
Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla korona virüse yakalanan 5 kişinin oturduğu ilçe merkezinde 3, Yolağzı Mahallesinde bir ve Doruk köyünde bir olmak üzere 5 ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Güvenlik güçleri tarafında evlerin girişi kapatılırken sağlık ekiplerinin söz ktonusu evlerdeki çalışması sürüyor.
Kaynak: AA