Gercüş'te 4 ev karantinaya alındı Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla koronavirüse yakalanan 4 kişinin oturduğu biri ilçe merkezi, diğer üçü köy olmak üzere 4 ev karantinaya alındı.

Sağlık ekiplerinin söz konusu adreslerdeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA