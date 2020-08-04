Gercüş'te 4 ev karantinaya alındı
Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 evde karantina uygulaması başlatıldı.
04.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:56
Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla koronavirüse yakalanan 4 kişinin oturduğu biri ilçe merkezi, diğer üçü köy olmak üzere 4 ev karantinaya alındı.
Sağlık ekiplerinin söz konusu adreslerdeki çalışması sürüyor.
Kaynak: AA