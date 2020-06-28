Gercüş'te 4 ev karantinaya alındı
Gercüş ilçesinde 4 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
28.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:29
Gercüş ilçesinde 4 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları virüsten korumak için 4 evin karantinaya alındığı, bu hanelere giriş çıkışların yasaklandığı bildirildi.
Açıklamada, başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı belirtildi.
Kaynak: AA