Gercüş'te 3 ev karantinaya alındı Gercüş'te 3 ev karantinaya alındı Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı, Kayapınar beldesinin Yeşilyurt Mahallesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 3 ev karantinaya alındı.

Gercüş'te 3 ev karantinaya alındı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı, Kayapınar beldesinin Yeşilyurt Mahallesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 3 ev karantinaya alındı.

Yeşilyurt Mahallesinde bir evde 1 kişide korona virüs şüphesi oluşunca bölgedeki 3 ev karantina altına alındı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak amacıyla karantinaya alınan evlere giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kaynak: İHA