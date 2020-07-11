Gercüş'te 3 ev karantinaya alındı
Gercüş'te 3 ev karantinaya alındı Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı, Kayapınar beldesinin Yeşilyurt Mahallesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 3 ev karantinaya alındı.
11.07.2020 17:38 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:42
Gercüş'te 3 ev karantinaya alındı
BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı, Kayapınar beldesinin Yeşilyurt Mahallesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 3 ev karantinaya alındı.
Yeşilyurt Mahallesinde bir evde 1 kişide korona virüs şüphesi oluşunca bölgedeki 3 ev karantina altına alındı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak amacıyla karantinaya alınan evlere giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Kaynak: İHA