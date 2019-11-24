24.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:02

Gercüş'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Gercüş Hükumet Konağı bahçesindeki programda Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gercüş İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçı yaptığı açıklamada, öğretmenlerin geleceğin mimarları olduğunu belirterek, "Öğretmenlik görevi kutsal bir görevdir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA