Gercüş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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Gercüş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Gercüş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

23.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:09
Gercüş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Gercüş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hükumet Konağı bahçesinde kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçı, şube müdürleri ile öğretmenler koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeyi koruduğu görüldü.

Kaynak: AA

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