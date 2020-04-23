Gercüş'te 23 Nisan coşkusu
Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan coşkusu evlerde yaşandı.
23.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:44
Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan coşkusu evlerde yaşandı.
Her yıl okullarını süsleyen çocuklar bu yıl aldıkları malzemelerle evlerini süsledi.
Evlerin balkonunu ve pencerelerini anne ve babalarının yardımıyla süsleyen çocuklar büyük mutluluk yaşadı.
Vatandaşlardan Tahsin Kaya, çocuklarıyla 23 Nisan'da evlerini süslediklerini söyledi.
Kaya tüm çocukların bayramını kutladı.
Kaynak: AA