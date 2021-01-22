Gercüş'te 2021 yılı kırsal kalkınma destekleri tanıtım toplantısı yapıldı
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Gercüş'te 2021 yılı kırsal kalkınma destekleri tanıtım toplantısı yapıldı

22.01.2021 18:53 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:53
Gercüş'te 2021 yılı kırsal kalkınma destekleri tanıtım toplantısı yapıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde 2021 yılı kırsal kalkınma destekleri tanıtım toplantısı yapıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde 2021 yılı kırsal kalkınma destekleri tanıtım toplantısı yapıldı.

Kütüphanedeki konferans salonunda düzenlenen toplantıda Batman Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Erdoğan Avcı desteklenebilecek projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Çiftçilerin yapacak oldukları yatırım ve almak istedikleri alet ekipman için karar vermeleri durumunda başvuru işlemleri için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne başvurmaları halinde kayıtlarının değerlendirileceğini ifade eden Avcı, "Çiftçilerin bu projelerden azami şekilde faydalanması ve tüm çiftçilere duyurulması konusunda gerekli hassasiyet sağlanacaktır." dedi.

Toplantıya, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Kayapınar Belde Belediye Başkanı Samir Özhan, Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak

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