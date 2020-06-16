Gercüş'te 2 katlı ev karantinaya alındı BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde, koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin yaşadığı 2 katlı ev, karantinaya alındı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde, koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin yaşadığı 2 katlı ev, karantinaya alındı.

Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde yaşayan 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Adı açıklanmayan kişi, tedaviye alınırken filyasyon ekibi, temaslıları belirlemek için çalışma başlattı.Gercüş Kaymakamlığı da yaptığı yazılı açıklamayla koronavirüs hastasının yaşadığı 2 katlı evin, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alındığını duyurdu. Açıklamada, eve giriş-çıkışların yasaklandığı bildirildi.

Kaynak: DHA