Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı
- Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı Batman'ın Gercüş ilçesinde 2 ev korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
05.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:49
- Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı
BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde 2 ev korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gercüş'e bağlı Arıca köyü ve Kırkat köylerinde toplamda 2 kişide korona virüs tespit edildi. Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla kişilerin oturduğu 2 ev karantinaya alındı. Güvenlik güçleri tarafında evlerin girişi kapatılırken, filyasyon ekipler evlerde oturanlara test işlemine başladı.
Kaynak: İHA