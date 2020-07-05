Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı - Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı Batman'ın Gercüş ilçesinde 2 ev korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

- Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde 2 ev korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş'e bağlı Arıca köyü ve Kırkat köylerinde toplamda 2 kişide korona virüs tespit edildi. Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla kişilerin oturduğu 2 ev karantinaya alındı. Güvenlik güçleri tarafında evlerin girişi kapatılırken, filyasyon ekipler evlerde oturanlara test işlemine başladı.

Kaynak: İHA