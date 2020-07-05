Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı
Gercüş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 evde karantina uygulaması başlatıldı.
05.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:44
Gercüş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Arıca köyünde ve Kırkat köylerindeki oturan 2 kişinin Kovid-19 tespitinin pozitif çıkmasının ardında ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak amacıyla söz konusu evler karantinaya alındı.
Giriş ve çıkışların yasaklandığı köylerde sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA