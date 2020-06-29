Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındı
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Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındı

Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındıBATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

29.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:25

Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş ilçesine bağlı Kömürcü köyündeki 2 evde yaşayanlarda koronavirüs tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurul'unca koronavirüs tespit edilen evler karantinaya alındı. Evlerin çevresinde güvenlik güçlerince önlem alındı.

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Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)

Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Manşet

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