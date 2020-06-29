Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındı
Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındıBATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
29.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:25
Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındı
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gercüş ilçesine bağlı Kömürcü köyündeki 2 evde yaşayanlarda koronavirüs tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurul'unca koronavirüs tespit edilen evler karantinaya alındı. Evlerin çevresinde güvenlik güçlerince önlem alındı.
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Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)
Kaynak: DHA