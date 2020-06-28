Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındı
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı.
28.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:34
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı.
Gercüş'e bağlı Kayapınar beldesindeki Yeşilyurt ile Pınarbaşı mahallelerinde 2 evde yaşayanlarda koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine salgının yayılmasını önlemek amacıyla 2 evde karantina uygulaması başlatıldı. Evlerin bulunduğu bölgede güvenlik güçlerince önlem alınırken, filyasyon ekipleri de aile üyelerine test yapmaya başladı.
Kaynak: DHA