Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındı BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı.

Gercüş'e bağlı Kayapınar beldesindeki Yeşilyurt ile Pınarbaşı mahallelerinde 2 evde yaşayanlarda koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine salgının yayılmasını önlemek amacıyla 2 evde karantina uygulaması başlatıldı. Evlerin bulunduğu bölgede güvenlik güçlerince önlem alınırken, filyasyon ekipleri de aile üyelerine test yapmaya başladı.

Kaynak: DHA