Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı
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Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı

Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında tek katlı ev ile iki katlı bir dairede karantina uygulaması başlatıldı.

17.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:06

Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında tek katlı ev ile iki katlı bir dairede karantina uygulaması başlatıldı.

Gercüş'te tek katlı evde yaşayan bir kadında korona virüs şüphe edilmesi üzerine yanındaki 2 katlı evde de filyasyon çalışması başlatıldı. Bunun üzerine kadının temaslı olduğu 22 kişinin yaşadığı 2 ev, karantinaya alındı. 14 gün süreyle gözlem altında kalacak kişilerin evlerinin giriş ve çıkışları, güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındı.

Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16 Haziran 2020 tarihli kararı gereği korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızı bu salgından korumak için 14 gün süreyle, ilçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 107 sokak No 7 adresindeki bina karantinaya alınmış olup belirtilen adrese giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirler alınmıştır" denildi.

Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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