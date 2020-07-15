Gercüş'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği Gercüş ilçesinde Kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Gercüş ilçesinde Kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi. Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya geldi. Konuşmaların yapıldığı program, 15 Temmuz'a ilişkin slayt gösterimi ile sona erdi. Programa, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Cumhuriyet Savcısı Hasan Köroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakan Arıkan, İlçe Emniyet Amiri Naciye Palamut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçı, Öğretmenevi Müdürü Faik Ülker, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, muhtarlar, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kaynak: AA