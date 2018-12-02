Gercüş'te 135 Bin Fıstık Fidanı Dağıtılacak

Batman'ın Gercüş ilçesinde Ziraat Odası, GAP Bölge İl Tarım Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından 135 bin fıstık fidanı dağıtılacak.

Gercüş Ziraat Odası Başkanı Şefik Öner, amaçlarının meyve bahçesi sayısını artırmak, çiftçilerin tarımsal gelirini yükseltmek, meyveciliğin gelişmesini sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu belirterek, "Yüzde 80 destekle dağıtılan fıstıklar çiftçinin geçim kaynağı olacak" dedi.

Destekten faydalanan vatandaşlardan Bayram Dursun, "Şu anki destek gayet iyi ve başarılı. Yüzde 80 hibeli alıyoruz fıstıklarımızı. Bu sayede arazilerimizin çoğu fıstık oldu. Ben bir genç çiftçi olarak katkısı olan kurumlara bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BATMAN