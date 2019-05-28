Gercüş'te 10 vatandaş için yapılan şehitlik tamamlandı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde, 1992 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen 10 vatandaş için yapılan şehitlik tamamlandı.

Haziran 1992'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen hain saldırı sonucu bebeklerin, çocukların ve kadınların da aralarında bulunduğu Gök ve Tunç ailelerinde 10 vatandaş için şehit edildikleri Seki köyünde anıt mezarı yapıldı. Açılışa Vali Hulusi Şahin, kamu kurum müdürleri, askeri erkan, şehitlerin yakınları ve davetliler katıldı. Burada konuşan Vali Şahin, elim hadisenin 28'inci yılına girdiklerini söyledi. Vali Şahin, "Ahmet Bey'in bir kızı vardı, bir aylıktı, kundaktaydı ve henüz ismi konmamıştı. O, kundakta ismi konmamış bebeğimizin ismi şehit olduktan sonra kondu ve ona Ayşe ismini verdiler. Eğer Ayşe ölmemiş olsaydı bugün 28 yaşında genç bir kadın olacaktı. Belki de evlenecekti, çocukları olacaktı ve hayata umutla bakacaktı. Bu çocuklarımızın hayatlarını ellerinden aldılar. Hiçbir kabahatleri yoktu. Onlara bu hayatı çok gördüler. Roket atarak, haince ve alçakça evlerinde en feci şekilde yakarak şehit ettiler. Bugün aynı adamlar televizyonlarda akşamları boy gösteriyorlar. İnsan haklarından ve adaletten bahsediyorlar. Peki, bu çocuklarımızın yaşama hakkı yok muydu, bu çocuklarımızın kabahati neydi? Bu çocuklarımız sizin neyinizi elinizden aldılar da, çocuklarımıza bunu reva gördünüz?" dedi.

Terörün dini, milliyeti ve bir idealinin olmadığını vurgulayan Vali Şahin, "Terörün amacı, sindirme ve korku oluşturarak kendine alan açmaktır. Hiçbir kutsalları da olmadığının en iyi örneği Batman ilinin Gercüş ilçesinin Seki köyünde yaptıklarıdır. Seki köyünden bunlara sesleniyoruz, bizim bu günahsız çocuklarımızın kanıyla nereye varmak istiyorsunuz? Hangi ideali bu çocuklarımızın kanıyla elde ettiniz? Şehit aileleri ve Seki köylülerin hepsi buradalar, biz ay yıldızlı bayrağı mahzun etmeyeceğiz. Gerekirse biz de kanımızı sonuna kadar vermekten çekinmeyeceğiz. Nitekim şehit ailelerimizin sonradan doğan çocukları buradalar, onlarda aslanlar gibi burada yine varlar. Yani terör hedefine ulaşamadı. Şehit etti, ama bizler bir ölüp bin diriliyoruz ve daha güçlü geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de ilelebet payidar kalacak" diye konuştu.

Daha sonra saldırının yaşandığı Gök ve Tunç ailelerinin evlerini ziyaret eden Vali Şahin, aile fertlerinin o geceye dair yaşadıklarını dinledi. - BATMAN

Kaynak: İHA