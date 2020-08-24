Gercüş'te 10 ev karantinaya alındı - Gercüş'te 10 ev karantinaya alındı Batman'ın Gercüş ilçesinde bir hafta içerisinde 10 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

- Gercüş'te 10 ev karantinaya alındı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde bir hafta içerisinde 10 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş merkezde 5, Yoloğzı Mahallesinde 3, Babnir köyünde 1 ve Kocak köyünde 1 ev olmak üzere toplam 10 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla korona virüse yakalanan kişilerin oturduğu evlere 14 gün boyunca giriş çıkışlar yasaklandı. Güvenlik güçleri tarafından evlerin girişi kapatılırken, filyasyon ekipleri evlerde oturanlara test işlemine başladı.

Kaynak: İHA