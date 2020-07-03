Gercüş'te 1 ev karantinaya alındı
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Gercüş'te 1 ev karantinaya alındı

Gercüş'te 1 ev karantinaya alındı Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde bir ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

03.07.2020 15:26 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:44

Gercüş'te 1 ev karantinaya alındı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde bir ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları virüsten korumak için Kayapınar beldesinde 1 evin karantinaya alındığı belirtildi. Evlere giriş çıkışların yasaklandığı ifade edilen açıklamada, bölgede başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı da kaydedildi.

Gercüş'te 1 ev karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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