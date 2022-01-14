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Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu, muhtarlarla buluştu

Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu, muhtarlarla buluştu
AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

Batman'ın Gercüş ilçesinde Kaymakam Server Sinanoğlu başkanlığında Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

GERCÜŞ, BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde Kaymakam Server Sinanoğlu başkanlığında Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Sinanoğlu, İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşlara daha iyi ve etkin hizmet verebilmek için bu programın düzenlediğini söyledi.

Muhtarın köyde, mahallede önderlik yapan, güzel ve iyi şeyler için halkın önünü açan kişi olduğunu ifade eden Sinanoğlu, "Muhtarların, vatandaşlarımızın taleplerinin ve sorunlarının tespit edilmesinde önemli rolleri vardır. Bugün burada toplanarak bir araya gelmemiz talep ve sorunların daha hızlı çözüme kavuşturulmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

Toplantıda, Gercüş Belediyesi Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eren Erdem, İlçe Emniyet Amiri Can Akkuş da yer aldı.

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AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri

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