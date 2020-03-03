Gercüş Kaymakamı Şekerci'den köy okuluna ziyaret
Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Ardıçlı İlkokulunu ziyaret etti.
Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Ardıçlı İlkokulunu ziyaret etti.
Kaymakam Şekerci beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakan Arıkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçi, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Salih Orak ve Şube Müdürü Yavuz Selim Aşan ile Ardıçlı İlkokulunda incelemelerde bulundu.
Öğrencilerle görüşen Şekerci, onlara hediyeler verdi.
Şekerci, birleştirilmiş sınıflı okulda görev yapan öğretmen Aliye Kalkan'a gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA