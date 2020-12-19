Gercüş'te sokaklar boş kaldı

Gercüş'te sokaklar boş kaldı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyarken, sokaklar boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Gercüş ilçesinde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Vatandaşların, yapılan uyarıları dikkate aldığı ve zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmadığı gözlendi. Özellikle ilçenin en kalabalık noktaları olan Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Koyuncu Bulvarı, Mehmet Nuri Kaya Caddesi ile ana arterler boş kalırken, polis ekipleri de denetimlerine ara vermeden devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAN ÖNER