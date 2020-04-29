Gercüş'e ihtiyaç sahibi ailelere yardım
Gercüş'e ihtiyaç sahibi 1500 aileye yardım yapıldı.
29.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:22
Gercüş'e ihtiyaç sahibi 1500 aileye yardım yapıldı.
Hayırsever Hüseyin Konakçı, koronavirüs dolayısıyla yer aldığı gıda paketleri, daha önceden ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edildi.
Konakçı, zor günlerde yardımlaşmanın önemine işaret ederek, şöyle konuştu:
"Yakınlar ve ihtiyaç sahibi olanlara yardımcı olmak zorundayız. Bu bizim en büyük sorumluluğumuz. Bu bizim için büyük bir sınav. Koronavirüs dolayısıyla hepimizin dayanışma içerisinde birbiriyle lokmasını paylaşması gerekiyor."
Kaynak: AA