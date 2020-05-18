Gercüş Belediyesi ilaçlama çalışmalarına başladı Gercüş'te sivrisinek, karasinek ve haşereye karşı ilaçlama yapılıyor.

Gercüş'te sivrisinek, karasinek ve haşereye karşı ilaçlama yapılıyor.

Gercüş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz mevsim öncesi ilaçlama faaliyetlerini yeşil ve çöp alanları ile derelerden olmak üzere yoğun şekilde yürütüyor.

Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, koronavirüs ile mücadeleyle beraber ilaçlamada yaptıklarını dile getirerek, "ilçe sakinlerini yazın haşere ve sineklerden uzak tutmayı amaçladık. Doğaya zarar verecek olan ilaçları kesinlikle kullanmıyoruz." dedi.

Kaynak: AA