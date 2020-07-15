Gercüş Belediye Başkanı Günaydın'dan 15 Temmuz mesajı Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Günaydın mesajında, ülkeyi bölmek isteyenlerin başarılı olamadığını, hiçbir zaman da başarılı olamayacağını bildirdi.

"15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın çağrısı üzerine milletimiz, darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı." ifadelerini kullanan Günaydın, şehitlerin ve gazilerin, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdığını aktardı.

Günaydın mesajında şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz ki; şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. 15 Temmuz'da, meydanlarda, tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi, tüm fertleriyle tek yürek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye vardı, büyük Türk milleti vardı. Bu darbe girişiminde, milletimiz, tıpkı bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi, bu coğrafyayı vatanı olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur.

Şehitlerimizin emaneti olan bu topraklara sahip çıkarak, bu kahramanlık destanını genç nesillere daha iyi anlatarak daha güçlü bir Türkiye için çalışacağız. Şehadetlerinin 4. yılında 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Kaynak: AA