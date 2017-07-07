Gerçekten Pılates Yaptığınızdan Emin Misiniz?

Bu bilgiler ışığında en azından siz de eğitmenlerinizi ve gittiğiniz stüdyoları sorgulayabilirsiniz. Eğer bu koşulları karşılayabilen ya da bu koşulları sağlamak için kendini geliştiren bir stüdyoda pilates yapıyorsanız doğru yerdesiniz demektir ve gönül rahatlığıyla gitmeye devam edebilirsiniz.

Her eğitmenin bu koşulları aynı anda sağlaması mümkün olmayabilir. Bu eğitmeninizin kötü olduğu anlamına gelmez. Bu uzun bir süreç.

Sağlığınıza faydalı olsun derken aksine zarar görmemeniz için eğitmenizde dikkat etmeniz gerekenleri İstanbul Pilates &Yoga Studio olarak derlemeye çalıştık.

Ders yaptığınız eğitmen hangi eğitimleri almış? Eğitimlerinin tüm modüllerini tamamlamış mı, kullandığı tüm ekipmanların eğitimlerini almış mı? Kendini geliştirmeye çalışan, istekli, eğitimlerini tamamlamış ya da eğitimlerine devam eden eğitmenler seçmeye çalışabilirsiniz.

Sosyal medyada takipçisinin çok olması ya da ünlülerle çalışması, eğitmeninizin iyi olduğu anlamına gelmeyebilir.

Eğitmeniniz anatomiye, hareket bilimine, sakatlıklara ne kadar hakim? Eğer anatomiye ve hareket bilimine hakim olmayan bir eğitmenle çalışıyorsanız, bilin ki hangi hareketi hangi amaçla yaptırdığını bilmiyordur. Hangi hareketi neden yaptırdığını bilmeden sizin postürünüzü nasıl düzeltebilir, performansınızı nasıl arttırabilir ya da sizi sakatlıklardan nasıl koruyabilir?

Ders sırasında kaslarınızın çok çalışması ya da yorulmanız her zaman doğru pilates yaptığınız anlamına gelmemektedir. Gerçek pilateste en basit harekette bile iç derin kaslarınızın aktif olduğunu ve uzadığınızı hissedersiniz. Doğru pilateste, ilk amaç hareket kaslarından önce postür kaslarınızı kuvvetlendirmektir. Böylece daha az enerji harcayarak, hareket kaslarınızı daha az yorarak, daha az strese sokarak hayatınıza devam edersiniz. İçten yüzeye doğru kuvvetlenir, temelinizi sağlamlaştırırsınız. Bu da uzun vadede olabilecek tüm sakatlıklardan korunmanızı sağlar.

Eğitmeniniz vücudunuzun hizalanmasına ne kadar bakıyor? Tüm hizalanmaya hakim mi anlamaya çalışın. Yalnızca karnını içeri çek demek maalesef yeterli olmuyor. Boynunuz, göğüs kafesiniz, kalçanız, diziniz, ayaklarınız nerede diye kontrol ediyor mu? Hizalanmanızı düzeltmeniz için size komutlar veriyor mu? Eğer hareketleri doğru hizalanma ile yapmıyorsanız gerçek anlamda pilates yapmıyorsunuzdur.

Nefesin hizalanmada ve pilates hareketlerinde yeri çok önemli. Ders boyunca konuştuğunuz bir eğitmenle çalışıyorsanız hizalanmanızı bozmamanız mümkün olmayacaktır. Hiç konuşma olmamalı demiyorum ama akıcı ve doğru bir ders olabilmesi için konuşmalarınızın pozisyon değiştirirken, dersin başında veya sonunda olmasına dikkat edebilirsiniz.

Eğitmeniniz, ders boyunca telefonu ile temas halindeyse eğitmeninizi değiştirmeyi düşünebilirsiniz.

Çalıştığınız eğitmenin size hareketleri doğru yaptırabilmesi ve hareketlerin amacını doğru yerlerde hissettirebilmesi için kendisinin de bu egzersizleri yapıyor olması gerekir. Kendi antrenman programı olmayan bir eğitmen seçmemeye çalışın. Mevcutta antrenman yapmıyorsa bile en azından hareketleri deneyimlemiş olmasına dikkat edebilirsiniz.

Pilatesin boy uzattığı ya da kilo verdiğini söyleyen bir eğitmeniniz varsa tekrar düşünün derim. Pilates yağ yaktıran bir egzersiz sistemi değildir. Uzun vadede kas miktarınız artacağı için pilates dolaylı olarak metabolizma hızınızı arttıracak, kilo vermenize yardımcı olacaktır. Ama düzgün bir beslenme ve kardiyovasküler çalışmalar olmadan pilatesin tek başına kilo verdirdiğini söylemek çok doğru değildir.

Hayat kalitenizi arttırmak, düzgün bir postüre sahip olmak, vücudunuzu forma sokmak, yaşam kalitenizi ve performansınızı artırmak, sakatlıklardan korunmak veya mevcut sakatlıklarınızın ağrılarından kurtulmak gibi sebeplerden dolayı bizlere derse geliyorsunuz ve hatırı sayılır bir para ödüyorsunuz. O yüzden en iyi dersi ve en iyi eğitmeni hakettiğinizi lütfen unutmayın. Siz eğitmenlerinizi ve gittiğiniz stüdyoları sorguladıkça, biz eğitmenler daha iyi olabilmek ve bu işi doğru yapabilmek için kendimizi sürekli geliştirmemiz gerekir.

