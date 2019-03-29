Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul'a ilişkin, "Gerçekten duygulandım, gözlerimden yaş geldi. Bir insan bu kadar aşağılık olabilir mi? Hem çekiyorsun hem alay ediyorsun, sonra da sosyal medyaya koyuyorsun." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Serik ilçesindeki Çınaraltı Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Artık Seriklinin meydana sığmadığını, boş laf değil hizmet ürettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, bu seçimin Türkiye'nin istikrarı, huzuru, barışı ve bekası için önemli olduğunu, milletle her zaman en önemli seçimleri kazandıklarını bildirdi.

Türkiye'nin geleceği için ülkenin hedeflerine ulaşmak, hainleri inlerine, çukurlarına gömmek için Cumhur İttifakı'nı kurduklarını aktaran Çavuşoğlu, "Bu ittifakın karşısında zillet ittifakı var. Size soruyorum, zillet ittifakı diyorsunuz. PKK ile birlikteler. Biz söyleyince kızıyorlar, işte halk söylüyor." dedi.

"Hainlerle, teröristlerle kucak kucağa, el ele olmanın bedelini millet ödetecektir"

Bu ittifakın, Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi, MHP'yi, vatanını, milletini sevenleri hedef aldığı değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyadaki tüm mazlumlar, 'Tek umudumuz Recep Tayyip Erdoğan' diyor. Sen ne istiyorsun Recep Tayyip Erdoğan'dan? İttifakın içine o, bu partiyi aldın. İYİ Parti, CHP, Saadet Partisi de var. Peki HDP'ye neden ihtiyacın var? HDP kimin güdümünde? Kandil'in, PKK'nın. Saklamıyorlar, 'PKK'yı terör örgütü olarak görmüyoruz, arkamızı Kandil'e dayadık' diyorlar. FETÖ mü yönetiyor, arkasında kim var? Hainlerle, teröristlerle kucak kucağa, el ele olmanın bedelini millet ödetecektir."

CHP'nin listelerinde PKK'lılar olduğunu belirten Çavuşoğlu, Saadet Partisi'nin ve İYİ Parti'nin içinde de PKK'lılar olduğunu dile getirdi.

"Bunların hepsinin İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nin içindeki 325 kişinin, adayın tamamını PKK belirlemiş, istisnasız tamamını." diyen Çavuşoğlu, milletin bu hainleri rezil edeceğini söyledi.

"Bugün bir video gördüm insanlığımdan utandım"

Çavuşoğlu, bugün bir videoyu görünce insanlığından utandığını belirterek, şöyle devam etti:

"İstanbul Pendik'te, gençlik kollarımızdan Yusuf Özoğul gencimiz, daha 17 yaşında elinde poşeti, tam bir dava adamı ve broşürleri dağıtıyor. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım'ın ve Pendik ilçe belediye başkan adayımızın, İstanbul ve Pendik için yapacakları projeleri anlatıyor. O İYİ Parti'nin il yöneticisinden bir kadın, o çocukla nasıl dalga geçiyor, onu nasıl aşağılamaya çalışıyor gördünüz. O çocuğun efendiliğini gördünüz mü? Ne dense 'Tamam abla, sağ ol abla' diyor. Sonra arkasından çocuğa 'Ben Türk milliyetçisiyim sana oy yok' diyor. PKK ile berabersin sen nasıl Türk milliyetçisisin de utanmadan bu çocuğu aşağılamaya çalışıyorsun. Utanmadan bir de marifet gibi çocuğun eğitim seviyesini sorguluyor. Marifet yapmış gibi sosyal medyaya koyuyor."

Yusuf Özoğul'u telefonla aradığını, sürekli meşgul çaldığını aktaran Çavuşoğlu, "Allah rahmet eylesin, şimdi Bayburt'taymış, anneannesi vefat etmiş. Gerçekten duygulandım, gözlerimden yaş geldi. Bir insan bu kadar aşağılık olabilir mi? Hem çekiyorsun hem alay ediyorsun, sonra da sosyal medyaya koyuyorsun. Sonra da utanmadan 'Türk milliyetçisiyim' diyor. Senin neren Türk milliyetçisi. Böyle aşağılık insanlara bu ülkeyi emanet edebilir miyiz? Türk milletini, Türk dünyasını bunlara emanet eder misiniz? Bu millet öyle bir ders verecek ki 31 Mart'ta feleğiniz şaşacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA