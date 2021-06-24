Gerçek ortaya çıktı! Meğer Hasan Can Kaya'nın sevgilisi...
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Gerçek ortaya çıktı! Meğer Hasan Can Kaya'nın sevgilisi...

Gerçek ortaya çıktı! Meğer Hasan Can Kaya'nın sevgilisi...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sahnedeki stand-up performansı ile adından söz ettiren Hasan Can Kaya'nın özel hayatıyla ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Kaya, önceki akşam sevgilisi Sultan San ile "Golden Wings Ödül Töreni"ne katıldı. Sultan San hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

YouTube'da çıkış yakaladıktan sonra Exxen'e transfer olan 'Konuşanlar'ın yıldızı Hasan Can Kaya, son ayların en çok merak edilen isimlerinin başında yer alıyor.

YAŞ FARKINI SORUN ETMİYORLAR

Snob Magazin'in haberine göre; Özel hayatı merak konusu olan Hasan Can Kaya hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı. Uzun süredir Sultan San ile aşk yaşayan Hasan Can Kaya'nın sevgilisinden tam 6 yaş küçük olduğu öğrenildi.

Hasan Can Kaya ile Sultan San'ın aradaki yaş farkını kafaya takmadığı ifade edildi.

Yılın En İyi Youtube Sohbet ve Eğlence Kanalı ödülünü "Konuşanlar" ile Hasan Can Kaya aldı.

EVLİLİK KONUSUNDA ACELECİ DEĞİLLER

Hasan Can Kaya'nın sevgilisinden 6 yaş küçük olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. İkilinin evlilik konusunda aceleci davranmayacağı gelen bilgiler arasında.

Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Sultan San son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Kaya'nın sürekli olarak adından söz ettiği Sultan San, BKM projelerinde de yer aldı.

Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yapan Sultan San, şimdilerde "Konuşanlar" programında yönetmen olarak görev alıyor.

Sultan San, genellikle komedi şovlarında yönetmenlik, yardımcı yönetmenlik ve konuk oyunculuk yaptı.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 İstanbul Güngören doğumludur. Yaptığı şakalar nedeniyle sürekli fırça yiyen Hasan Can Kaya, liseye geçtiğinde yaptığı şakaların sonu gelmeyince mesleğini seçerek tiyatroya yöneldi.

Kendi yazdığı hikayeleri ve senaryoları film yapmak isteyen Hasan Can Kaya bir süre senaristlik yaptı. Bu sektörde yaşadığı mobbing ve engellerden dolayı mesleğine bir süre ara vererek farklı bir işe yöneldi.

Gerçek ortaya çıktı! Meğer Hasan Can Kaya'nın sevgilisi...
Gerçek ortaya çıktı! Meğer Hasan Can Kaya'nın sevgilisi...
Gerçek ortaya çıktı! Meğer Hasan Can Kaya'nın sevgilisi...
Gerçek ortaya çıktı! Meğer Hasan Can Kaya'nın sevgilisi...
Gerçek ortaya çıktı! Meğer Hasan Can Kaya'nın sevgilisi...

Kaynak: Snob Magazin

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Gerçek ortaya çıktı! Meğer Hasan Can Kaya'nın sevgilisi... - Haberler Magazin
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