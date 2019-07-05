GERÇEK MADRID'İN LALİGA'NIN 2019-20 SEZONU İÇİN EN ÖNEMLİ BESLEME

Real Madrid'in LaLiga'nın 2019-20 sezonu için en önemli fikstürünü keşfedin. Los Blancos'un sezonun ilk ve son maçının yanı sıra uzun süredir rakipleri olan FC Barcelona ve Atlético de Madrid'e karşı hem Santiago Bernabéu'da hem de evden uzakta çatışmalar.

Real Madrid'in LaLiga'nın 2019-20 sezonu için en önemli fikstürünü keşfedin. Los Blancos'un sezonun ilk ve son maçının yanı sıra uzun süredir rakipleri olan FC Barcelona ve Atlético de Madrid'e karşı hem Santiago Bernabéu'da hem de evden uzakta çatışmalar.

Kaynak: Dugout

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