Gerçek Lider Thiago Silva

22.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:19

Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva, 2012'de PSGye katıldığından beri takımın hem savunmadaki güvencesi hem de saha içindeki lideri. Güçlü ve cesur oyunuyla rakiplere korku salan Silva, PSG'nin kaptanı olarak 20'den fazla kupa kazandı.