Haberler » Spor » Gerçek Lider Thiago Silva - Spor

Gerçek Lider Thiago Silva

Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva, 2012'de PSGye katıldığından beri takımın hem savunmadaki güvencesi hem de saha içindeki lideri. Güçlü ve cesur oyunuyla rakiplere korku salan Silva, PSG'nin kaptanı olarak 20'den fazla kupa kazandı.

22.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:19

Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva, 2012'de PSGye katıldığından beri takımın hem savunmadaki güvencesi hem de saha içindeki lideri. Güçlü ve cesur oyunuyla rakiplere korku salan Silva, PSG'nin kaptanı olarak 20'den fazla kupa kazandı.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler