Gerçek itfaiye gelince ortaya çıktı
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Gerçek itfaiye gelince ortaya çıktı

Gerçek itfaiye gelince ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir apartmanın çatısından çıkan duman itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bir apartmanın çatısından çıkan duman itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İtfaiye ekipleri yaptığı incelemede dumanın bacadan çıktığını belirlemesi ile rahat nefes alındı.

Düzce'de öğlen saatlerinde bir apartmanın çatısından çıkan dumanlar panik oluşturdu. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yoğun duman oluşan bölgede yaptığı çalışmalarda, bölgede bulunan bir unlu mamuller firmasının fırınını yaktığı ve bu nedenle dumanların çıktığı belirlenince, bölgede bulunan vatandaşlar rahat bir nefes aldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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