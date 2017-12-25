Gerçek Hayatta Görülen 6 Yılbaşı Karakteri Kameralara Yakalandı. Dünya genelinde birçok kişi noel babanın gerçekte yaşadığını ve Noel arifesini Noel'e bağlayan gece evlere gizlice girerek çocuklara hediye bıraktığına inanmaktadır. Bu efsanevi karakterin gerçekten de yaşadığına ilişkin bir çok kamera kaydı bulunmaktadır. Siz ister inanın, ister inanmayıp saçma diyip bu görüntüler oldukça fazla konuşuldu.