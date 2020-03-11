Gerçek dışı korona virüs paylaşımlarına soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşları korku ve endişeye sevk etmek amacıyla korona virüs ile ilgili gerçek dışı haber yapan ve paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında soruşturma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşları korku ve endişeye sevk etmek amacıyla korona virüs ile ilgili gerçek dışı haber yapan ve paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında soruşturma başlattı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece bir vatandaşta korona virüs tespit edildiğini açıklamasının ardından sosyal medya kullanıcıları da yeni tip korona virus (Kovid-19) ile ilgili paylaşımlar yaptı. Bazıları gerçek dışı olan ve vatandaşları endişeye sevk etme amacı taşıyan paylaşımlar üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak amacıyla genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşım yapanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA