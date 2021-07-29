Gerçek Cinler Filmi
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Film, tez çalışması için iki arkadaşıyla birlikte korkutucu olayların gerçekleştiği yerlere giden Ceyhun'un hikâyesini anlatıyor.
Üniversitede yüksek lisans tezi için korku hikayelerini ve mitlerini seçen Ceyhun, yanına aldığı iki arkadaşıyla birlikte internette buldukları korkutucu olayların geçtiği yerlere giderek röportaj ve araştırma yaparlar. Fakat daha sonra bu olayların bazılarının gerçek olduğunu anlarlar. Ekip, gördükleri cin ve varlıklar karşısında Ceyhun'u yalnız bırakır. Ceyhun ise bu varlıkların gerçek olduğunu tüm dünyaya kanıtlama niyetindedir ve kamera kaydı alarak arkadaşı Murat ile araştırmaya devam eder. Fakat daha sonra cinler Ceyhun'a da musallat olarak peşinden gelirler. Ceyhun artık evde yalnız değildir ve onunla iletişime geçmeye başlarlar.
Yönetmen: Onur Aldoğan
Senaryo: Onur Aldoğan
Oyuncular: Ceyhun Sevilmiş, Rıfat Kanpara, Kuzey Demir
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Gerçek Cinler
Yapımcı Firma: Cinemoon Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 13.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com