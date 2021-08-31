Gerçek Cinler 3 Filmi
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2021 yılı yapımı korku filmi Gerçek Cinler'in devamı Gerçek Cinler 2'nin yönetmenliğini ve senaristliğini Onur Aldoğan üstleniyor.
Yönetmen: Onur Aldoğan
Senaryo: Onur Aldoğan
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Gerçek Cinler 3
Yapımcı Firma: Onn Medya
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 82 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 15.07.2022
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Kaynak: InterSinema.com