Gerçek bir Hikayeye dayanan senaryo sosyal medyada "TT" olarak zirveye oturdu Masumlar Apartmanı yayınlandığı ilk bölümüyle bir çok diziyi geride bırakarak, yüksek bir izlenme oranı alarak, sosyal medyada TT (Trend Topic) olarak zirveye oturdu!

Birbirinden iddialı yapımlarla yeni yayın dönemine hızlı bir giriş yapan TRT 1'in merakla beklenen dizisi "Masumlar Apartmanı"yayın hayatına başladı…

SOSYAL MEDYA'DA BİRİNCİ SIRADAKİ GÜNDEM

İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan "Masumlar Apartmanı", dün akşam yayına girmesiyle birlikte, sosyal medya paylaşımlarının başlıca konusu haline geldi ve hakkında en çok "atıf ve yorum yapılan" konu olarak zirvedeki yerini kimseye kaptırmadı.

GERÇEK BİR HİKAYEYE DAYANAN ETKİLEYİCİ SENARYO

Senaryosu Dr. Gülseren Buğdaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor..

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Dün yayınlanan ilk bölümüyle büyük ilgi uyandıran "Masumlar Apartmanı" dizisinin başrolleriniEzgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar paylaşıyor…

TÜRKİYE'DE VE YURT DIŞINDA DA İLGİYLE KARŞILANAN DİZİ

TRT 1'in yeni dizisi "Masumlar Apartmanı"; çarpıcı hikayesiyle ve oyuncu kadrosunun başarılı performansıyla, daha ilk bölümde, ülkemizde ve de yurt dışında geniş bir coğrafyada televizyon izleyicilerinin gündeminde yer edindi.

Kaynak: Bültenler