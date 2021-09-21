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Gerçek ATM'de ortaya çıktı: Paraların sahte olduğunu fark edince hemen polise koştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gerçek ATM'de ortaya çıktı: Paraların sahte olduğunu fark edince hemen polise koştu

Kırıkkale'de sattığı 3 bin 250 liralık telefonun parasını ATM üzerinden yatırmaya çalıştığı esnada paraların sahte olduğunu fark eden bir vatandaş, polise şikayette bulundu.

Kırıkkale'de sattığı 3 bin 250 liralık telefonun parasını Atm üzerinden yatırmaya çalıştığı esnada paraların sahte olduğunu fark eden bir vatandaş, polise şikayette bulundu. KOM polisi tarafından yapılan operasyonda da 21 bin 650 Türk Lirası sahte banknot ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi tarafından "parada sahtecilik" olaylarına ilişkin çalışmalar sürüyor. Kent merkezinde ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, internet üzerinden 3 bin 250 Türk Liraya sattığı telefonun parasını ATM'den hesabına yatırmaya çalıştığı esnada sahte olduğunu fark etti. 3 bin 250 liranın tamamının sahte olması üzerine KOM Şubesine şikayette bulundu.

KOM polisi tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde E.S. isimli şahıs tespit edildi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan E.S.'nin üzerinden 184 adet 50 lira, 25 adet 100 lira ve cep telefonu ile suçta kullanılan 25 adet 50 lira olmak üzere toplamda 21 bin 650 Türk Lirası sahte banknot ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde gözaltına tutulan E.S. hakkında "parada sahtecilik ve dolandırıcılık" suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

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