Gerçek Aşk Sanal Çöpçatanlarla Bulunabilir Mi?

İnternet üzerinden sevgili bulmanın geleceği, sanal çöpçatanlarda mı?



Bu arayışlarında insanlara yardımcı olması için 2016'da Fransa'da bir çöpçatan yazılımı geliştirildi.



Bir çöpçatanlık uygulaması olan Match.com tarafından kullanılan Lara adındaki robot, kullanıcıların uygulamadaki profillerini oluşturmalarına yardımcı oluyor ve onları diğer kullanıcılarla eşleştiriyor.



Lara, Nisan 2017'den bu yana İngiltere'de de hizmet veriyor.



Match.com her ay yaklaşık 300 bin kişinin profillerini Lara yardımıyla oluşturduğunu belirtiyor.



Çöpçatanlık sektöründe danışmanlık yapan Mark Brooks, profil oluşturmanın birçok insana zor geldiğini, bu nedenle Lara gibi robotların bu aşamada kullanıcıların işini kolaylaştırabileceğini belirtiyor.



Match.com da Lara'nın ardından uygulamaya kaydolma oranlarının yüzde 30 arttığını açıkladı.



Bu robotlar profil oluşturmayı kolaylaştırmalarının yanında, daha "gerçekçi" profiller ortaya çıkmasını da sağlayabilir.









Uzmanlar, bu program yardımıyla kullanıcıların profillerini oluştururken, başkalarının görmeyi istediği özelliklere odaklanmak yerine, kendi karakter ve isteklerini açık yüreklilikle dile getirebileceklerine dikkat çekiyor.



Lara adlı sanal çöpçatan 12 dilde iletişim kurabiliyor. Lara kullanıcılara nasıl bir sevgili istedikleri ya da nelerden hoşlandıkları gibi basit sorular yöneltiyor.



Ama Lara'nın tek görevi bu değil.



Gün geçtikçe Lara'nın bilgi bankasındaki veriler çoğalıyor ve buna bağlı olarak uygulama kullancıları arasında daha doğru eşleştirmeler yapıyor.



Match.com'dan Xavier de Baillenx, 50 yaş üstü kişilerin kullandığı çöpçatanlık uygulaması Our Time'da da Julia isimli benzer bir robotun kullanıldığını söylüyor.



Peki bu robotlar neden daha yaygın kullanılmıyor? Bunun bir nedeni, kullanıcıların robotlara biraz kaba davranması olabilir.



Microsoft'un Twitter'daki Tay adlı robot deneyi, diğer kullanıcıların robota ırkçı ve kadın düşmanı bir dil öğretmesinin ardından, kaldırılmak zorunda kalmıştı.



Japonya'daki The Boyfriend Maker uygulaması da benzer şekilde sanal erkek arkadaşların müstehcen bir dil kullanmaya başlaması nedeniyle kullanıma kapatılmıştı.



Elixirr danışmanlık şirketinden Ludwig Konrad, insanların başka bir insana söyleyemeyeceği yalanları robotlara söyleyebildiğini belirtiyor.



Konrad "Bir robot insana ne kadar benzerlik gösterirse, insanların da ona karşı empatileri artıyor. Ama insana tam olarak benzemeyen robotları küçümsüyorlar. İnsanlar henüz makinelerin kendileri kadar akıllı olmasını istemiyor" diyor.









Robotların kullandığı dil de henüz günlük sohbetlere ayak uydurabilecek kadar geliştirilebilmiş değil.



Belirli kalıp cümleleri öğrenmiş olan Lara, dilin inceliklerine hakim olmadığı için bazı sorulara ilgisiz cevaplar verebiliyor. Yapılan espriler karşılık bulamayabiliyor.



Sohbet robotları (chatbot) geliştiren action.ai'nin CEO'su John Taylor, "İnsanların bu robotlarla doğal sohbetler kurup anlaşılabilmelerini istiyoruz ama teknoloji henüz o noktaya ulaşmadı" diyor.



Uzmanlar bu robotların gelecekte insanlara ilişkiler konusunda çok daha yardımcı olabileceğini, hatta verecekleri tavsiyeler ile ilişkilerini sağlıklı şekilde yürütmelerini sağlayabileceklerini bile belirtiyor.



Ama şimdilik bu teknoloji henüz çok yeni. Kullanıcıların Lara gibi robotların vereceği ilişki tavsiyelerini ne derece kabul edeceği başka bir soru işareti.



Chatomate'ten Srini Janarthanam, "Chatbotlar ileride insanlar flörtleşme konusunda eğitebilir. Kullanıcılara tavsiyeler verebilir. Hatta insanlar kendilerine uygun bir sevgili bulamazlarsa, bu sohbet robotlarıyla bile sevgili olabilir" diye konuşuyor.