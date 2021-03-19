Gerçek altına sahte mühür bastılar
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Gerçek altına sahte mühür bastılar

19.03.2021 20:18 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:41

Gerçek altına sahte mühür bastılar Baskında yaklaşık 700 bin liralık sahte mühür basılmış altınlar ele geçirildi Kahramanmaraş'ta gerçek altınlara sahte mühür basan şüpheliler polis baskınıyla yakalandı.

Gerçek altına sahte mühür bastılar

Baskında yaklaşık 700 bin liralık sahte mühür basılmış altınlar ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta gerçek altınlara sahte mühür basan şüpheliler polis baskınıyla yakalandı. Baskında, yaklaşık 700 bin liralık sahte mühür basılmış altınlar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphanesinde ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde üretilen çeyrek, yarım ve tam cumhuriyet altınlarıyla ilgili basım yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, önceden belirledikleri 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda M.D. ve E.D. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin atölye olarak kullandıkları iş yerinde ve araçlarında yapılan aramalarda basıma hazır halde 30 işlenmemiş altın pulu, Basılmış 286 çeyrek, yarım, tam cumhuriyet altını ve Reşat altını, basım için hazırlanan yassı kemer şeklinde 3 parça kemer altın ve basım ve mühürlemede kullanılan 33 mühür ve Atatürk baskısı olan araç ile 2 pres makinesi ele geçirildi.

Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 1 kilo 710 gram altını el konuldu. Olayla ilgili 2 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gerçek altına sahte mühür bastılar
Gerçek altına sahte mühür bastılar
Gerçek altına sahte mühür bastılar
Gerçek altına sahte mühür bastılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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