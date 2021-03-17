Gerçeğini aratmayan, geniş kapsamlı çığ tatbikatı
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Gerçeğini aratmayan, geniş kapsamlı çığ tatbikatı

17.03.2021 18:21 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:33

Gerçeğini aratmayan, geniş kapsamlı çığ tatbikatı Bitlis Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından yoğun kar nedeniyle yaşanabilecek çığ tehlikelerine karşı dağlık bölgede tatbikat düzenlendi.

Gerçeğini aratmayan, geniş kapsamlı çığ tatbikatı

BİTLİS - Bitlis Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından yoğun kar nedeniyle yaşanabilecek çığ tehlikelerine karşı dağlık bölgede tatbikat düzenlendi.

Rahva bölgesinde bulunan El Aman Kayak Tesisi mevkiinde gerçekleştiren çığ tatbikatına AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İnsani Yardım Vakfı (İHH), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş., Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan 100 kişi katıldı. Kış aylarında olası çığ felaketlerine karşı personelin ve katılımcıların neler yapması konusunda gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmayarak büyük beğeni topladı.

Senaryo gereği, dağlık alanda çığ gelmesi sonucu dört kişi çığ altında kaldı. Çığdan haberdar olan AFAD ve paydaş kurum ve kuruluşlar, anında bölgeye intikal ederek bir yandan kar altındakileri kurtarıyor diğer taraftan ise uzun çubuklarla arama tarama faaliyeti yapıyor.

Tatbikatın ardından AFAD Bitlis İl Müdürü Erdal Tunçtan, karın başkentinde yaşadıklarını ve her türlü çığ afetine karşı hazırlıklı olduklarını söyledi. Tunçtan, "Malumunuz üzere Bitlis Türkiye'de en fazla kar alan illerin başında gelmektedir. Bundan dolayı, çığ afetinin en fazla meydana geldiği bir coğrafyada yer almaktadır. Bizler Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü olarak Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İnsani Yardım Vakfı (İHH), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş., Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın katılımı ile kapsamlı bir tatbikat yaptık. Biz, bu tatbikatla ilimizde olabilecek çığ afetine karşı ekiplerimizi 7/24 hazır tutmaya çalışıyoruz. Ara ara yapmış olduğumuz eğitim ve tatbikatlarla, ilimizde meydana gelecek afetler durumunda ekiplerimizin hazır olmasını, kendilerini yenilemelerini ve her an olaya müdahale edebilecek kapasitede olmaları için tatbikat ve eğitim yapmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bu organizeye teşrif eden ve böyle güzel ortamı bize hazırlayan tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim gayemiz, afetlerin hiç olmaması yönünde ama yine de söylüyorum, karın başkentiyiz ve çığın her an olma ihtimali yüksek bir bölgedeyiz. Dolayısıyla biz ekip olarak her daim hazırız" diye konuştu.

Gerçeğini aratmayan, geniş kapsamlı çığ tatbikatı
Gerçeğini aratmayan, geniş kapsamlı çığ tatbikatı
Gerçeğini aratmayan, geniş kapsamlı çığ tatbikatı
Gerçeğini aratmayan, geniş kapsamlı çığ tatbikatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY

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