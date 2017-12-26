Gerçeği Gizleyen Asteroit!

Bilim insanları, Ekim'de Güneş Sistemi'nden geçen yıldızlararası nesnenin göründüğünden farklı olabileceğini fark ettiler.



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Oumuamua adlı nesnenin başka gezegen sistemine ait bir asteroit olduğu düşünülüyordu çünkü etrafında toz veya gaz görünmüyordu. Ancak Oumuamua ile yapılan ve Nature Astronomy'de yayınlanan son gözlemler, nesnenin organik olarak zengin bir yüzeye sahip olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre cisim, güneşe yaklaştığında bu sayede buzla dolu iç yüzeyini korumayı başarmış olabilir.



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Yeni araştırmanın söyledikleri, asteroidin oluştuğu gezegen sistemi hakkında düşünülenleri de değiştirecek. Queen's University Belfast'ten araştırmanın lideri Alan Fitzsimmons, asteroidin Güneş'e yakın sayılabilecek diğer asteroitlere benzemediğini artık bildiklerini söylüyor. Fitzsimmons'a göre Güneş sisteminin dışından gelen nesnelerin "buzlu" olması bekleniyor ve asteroit, bu tanıma uyuyor.



Sıra dışı nesne hakkında birçok soru hala cevabını bulmuş değil. Nereden geldiği bilinmeyen nesnenin yaşı da bilinmiyor ancak yaşının 10 milyar yılı bulabileceği söyleniyor. Bilim insanları, gelecekte bu tür uzay nesnelerinin yenilerini keşfetmeyi umuyorlar. Nesnelerin nelerden oluştuğunu keşfetmek, bizlere diğer gezegen sistemleri hakkında yeni bilgiler verebilir.



