Gerçeği aratmayan tatbikat

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" kapsamında gerçekleştirilen hakemli eğitim tatbikatı gerçeği aratmadı.

Uzunköprü'de meydana gelen bir trafik kazasının canlandırıldığı tatbikatı gerçekleştiren sağlık ekipleri, senaryo gereği 15 kişinin yaralandığı, 4 kişinin öldüğü kazaya, 3 ambulans ve 1 Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi ile müdahale etti. Yerde kanlar içinde yatan yaralılara müdahale eden UMKE ve 112 Acil Yardım ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye sevk etti. Durumu ağır olan yaralılara kalp masajı yapan sağlık ekipleri, gerçeği aratmayan tatbikatı verilen kısa süreli zaman içerisinde başarıyla tamamladı.

Tatbikatı izledikten sonra sağlık görevlilerini tebrik eden Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, bu tür eğitim ve tatbikatların son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Bugün İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, Acil Hizmetler Haftası kapsamında gerçek bir tatbikat yaptı. Tüm ekiplerimiz, ambulanslarımız tatbikata zamanında geldi. Ekiplerimiz olaya anında müdahale etti ve müdahale gerçeğe yakın birebir müdahaleler yaptı. Tespit edilen zamana riayet ederek tüm ekiplerimiz ve ambulanslarımız olay yerine geldi, gerekli müdahalelerini yaptı. Çok güzel ve başarılı bir tatbikat oldu. Amacımız böyle geniş çaplı bir kaza olduğu zaman bu kazayı en seri ve hızlı şekilde tüm ekiplerimiz zamanında geliyor mu, müdahalelerindeki başarılarını tatbik ederek gerçek bir şekilde ileride bir kaza olduğu zaman bunları önleme amacıyla bu tatbikat yapıldı" dedi.

Tatbikata Kaymakam Erdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kamil Sani Öngören, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Güder ve daire müdürleri katıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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