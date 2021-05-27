Gerçeği aratmayan tatbikat
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Gerçeği aratmayan tatbikat

Gerçeği aratmayan tatbikat
Bültenler - Haberler | Güncel

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri Orta Anadolu Rafinerisindeki bir gaz dolum tesisinde yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Gerçeği aratmayan tatbikat başarıyla tamamlandı.

Söndürme ve Kurtarma

Kırıkkale Belediyesi orta ve büyük ölçekli fabrika, Rafineride bulunan tesisler gibi yerlerde düzenli olarak gerçekleştirdiği tatbikatlara Kırıkkale Orta Anadolu Rafinerisinde bir gaz dolum tesisinde devam etti. Tesiste çalışan personellere yönelik yangına ilk müdahale ve kurtarmatatbikatı gerçekleştirdik. Tatbikat, senaryo gereğince, dolum tesisindeki peronda bir tankerin dolum yaptığı esnada gaz kaçağı oluşması sonucu çıkan olası yangın ile başladı.

Yaralı Kurtarıldı Yangın Söndürüldü

Yangın alarmının verilmesiyle tesisteki yangın söndürme sistemi devreye girerken, yangına ilk müdahalenin tesiste çalışan işçiler tarafından nasıl yapılacağı çalışanlar anlatıldı. Senaryo gereği son sistem teknoloji ile donatılı Kırıkkale Belediyesi İtfaiye araçları yangın yerine kısa sürede ulaşarak yangına müdahale ederek ilk başta yaralı şoför kurtarılırken yangının başarı ile söndürmesi ile tamamlandı. Tesis yetkilileri "Kırıkkale Belediyesi itfaiyesi ile tatbikat gerçekleştirdik, çok güzel bir çalışma oldu, pratikte olası bir durumda arkadaşlarımız bilinçlendirmiş olduk, itfaiye ekiplerinden, personelimiz güzel bir eğitim aldı, Allahtangerçeğini yaşatmasın temennisi ile tüm personelimize ve Kırıkkale Belediyesi itfaiyesini kutluyorum" dedi.

Her Zaman Hazır Bekliyoruz

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürü Tuncay Bulut'ta "İşlem yoğunluğunun yüksek olduğu Orta Anadolu Rafinerisi'nde ve çevresindeki dolum tesislerinde en çok çıkması muhtemel kimyasal yangınlara karşı hem kuruluşların ve burada çalışanların bilinçlendirilmesi hem de itfaiye ekiplerimizi her zaman hazır halde tutmak için gerçeğini aratmayacak tatbikatlara devam ediyoruz. Bu gün dolum tesisinde gerçekleştirdiğimiz yangın tatbikatı başarı ile tamamlandı. Ekip arkadaşlarımı gayret ve çalışmalarından dolayı kutluyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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